Отстроенная больница в Балаклее начнет принимать пациентов завтра — Синегубов
В городе Балаклея Харьковской области возобновила работу разрушенная оккупантами многопрофильная больница. 4 января это медучреждение примет первых пациентов.
До российского вторжения больница насчитывала 614 сотрудников и круглосуточно оказывала помощь людям. Но во время оккупации медучреждение получило значительные повреждения — были разрушены стены и кровля, выбиты двери и окна, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«После освобождения Балаклеи мы начали восстановительные работы, привлекая средства областного бюджета и резервного фонда госбюджета. Спасибо всем, кто работал над этим. Отдельная благодарность Министерству здравоохранения за предоставленное медицинское оборудование», — написал Синегубов.
Фото: ХОВА
Сейчас, по его словам, совместно с Офисом первой леди и международными партнерами разрабатывается проект восстановления Центральной городской больницы в Изюме.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея Харьковской области возобновила работу разрушенная оккупантами многопрофильная больница. 4 января это медучреждение примет первых пациентов.".