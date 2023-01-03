Отстроенная больница в Балаклее начнет принимать пациентов завтра — Синегубов

В городе Балаклея Харьковской области возобновила работу разрушенная оккупантами многопрофильная больница. 4 января это медучреждение примет первых пациентов.

До российского вторжения больница насчитывала 614 сотрудников и круглосуточно оказывала помощь людям. Но во время оккупации медучреждение получило значительные повреждения — были разрушены стены и кровля, выбиты двери и окна, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«После освобождения Балаклеи мы начали восстановительные работы, привлекая средства областного бюджета и резервного фонда госбюджета. Спасибо всем, кто работал над этим. Отдельная благодарность Министерству здравоохранения за предоставленное медицинское оборудование», — написал Синегубов.



Фото: ХОВА

Сейчас, по его словам, совместно с Офисом первой леди и международными партнерами разрабатывается проект восстановления Центральной городской больницы в Изюме.

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