В Балаклее восстанавливают разрушенную россиянами многопрофильную больницу
До войны больница в Балаклее оказывала специализированную высококвалифицированную круглосуточную медицинскую помощь населению Балаклея и жителям других населенных пунктов Харьковской области.
Во время оккупации города войсками РФ, с марта по сентябрь 2022 года, Балаклейская клиническая многопрофильная больница интенсивного лечения получила массивные повреждения, имеет разрушения наружных и внутренних стен, дверей и кровель в различных зданиях, перехода между корпусами, повреждены окна, испорчено и похищено имущество и санитарный транспорт, сообщает Балаклейская мэрия.
Сейчас больницу постепенно восстанавливают. Заведение обеспечивают медицинским и другим оборудованием за счет помощи МОЗ Украины, ХОВА и Изюмской районной военной администрации, отечественных и международных благотворительных организаций.
Часть оборудования уже установили: мобильный рентгенаппарат, аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких. Больница получила два санитарных автомобиля.
С октября больницу капитально ремонтируют: восстановили разрушенные стены, переход между корпусами, кровлю главного лечебного корпуса, заменили около 80% поврежденных окон. Также с 1 декабря 2022 г. в стационаре больницы постепенно восстанавливают систему теплоснабжения.
После окончания капитального ремонта планируют открыть терапевтическое отделение с неврологическими и педиатрическими соматическими кроватями, отделение анестезиологии и интенсивной терапии, отделение экстренной медицинской помощи (приемное отделение), инфекционное отделение, хирургическое отделение с травматологическими и отоларингологическими, продолжат свою работу амбулаторно – поликлиническое отделение.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 13:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До войны больница в Балаклее оказывала специализированную высококвалифицированную круглосуточную медицинскую помощь населению Балаклея и жителям других населенных пунктов Харьковской области.".