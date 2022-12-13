В Балаклее восстанавливают разрушенную россиянами многопрофильную больницу

До войны больница в Балаклее оказывала специализированную высококвалифицированную круглосуточную медицинскую помощь населению Балаклея и жителям других населенных пунктов Харьковской области.

Во время оккупации города войсками РФ, с марта по сентябрь 2022 года, Балаклейская клиническая многопрофильная больница интенсивного лечения получила массивные повреждения, имеет разрушения наружных и внутренних стен, дверей и кровель в различных зданиях, перехода между корпусами, повреждены окна, испорчено и похищено имущество и санитарный транспорт, сообщает Балаклейская мэрия.



Сейчас больницу постепенно восстанавливают. Заведение обеспечивают медицинским и другим оборудованием за счет помощи МОЗ Украины, ХОВА и Изюмской районной военной администрации, отечественных и международных благотворительных организаций.

Часть оборудования уже установили: мобильный рентгенаппарат, аппараты ультразвуковой диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких. Больница получила два санитарных автомобиля.

С октября больницу капитально ремонтируют: восстановили разрушенные стены, переход между корпусами, кровлю главного лечебного корпуса, заменили около 80% поврежденных окон. Также с 1 декабря 2022 г. в стационаре больницы постепенно восстанавливают систему теплоснабжения.



После окончания капитального ремонта планируют открыть терапевтическое отделение с неврологическими и педиатрическими соматическими кроватями, отделение анестезиологии и интенсивной терапии, отделение экстренной медицинской помощи (приемное отделение), инфекционное отделение, хирургическое отделение с травматологическими и отоларингологическими, продолжат свою работу амбулаторно – поликлиническое отделение.