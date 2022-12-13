У Балаклії відновлюють зруйновану росіянами багатопрофільну лікарню

До війни лікарня у Балаклії надавала спеціалізовану висококваліфіковану цілодобову медичну допомогу населенню Балаклія та мешканцям інших населених пунктів Харківської області.

Під час окупації міста військами рф, з березня по вересень 2022 року, Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування отримала масивні ушкодження, має руйнування зовнішніх та внутрішніх стін, дверей та покрівель у різних будинках, переходу між корпусами, пошкоджені вікна, зіпсовано та викрадено майно і санітарний транспорт, повідомляє Балаклійська мерія.



Наразі лікарню поступово відновлюють. Заклад забезпечують медичним та іншим обладнанням за рахунок допомоги МОЗ України, ХОВА та Ізюмської районної військової адміністрації, вітчизняних та міжнародних благодійних організацій.

Частину обладнання вже встановили: мобільний рентгенапарат, апарати ультразвукової діагностики, апарати штучної вентиляції легень. Лікарня отримала два санітарні автомобілі.

З жовтня лікарню капітально ремонтують: поновили зруйновані стіни, перехід між корпусами, покрівлю головного лікувального корпусу, замінили близько 80% пошкоджених вікон. Також з 1 грудня 2022 р. у стаціонарі лікарні поступово відновлюють систему теплопостачання.



Після закінчення капітального ремонту планують відкрити терапевтичне відділення з неврологічними та педіатричними соматичними ліжками, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення екстреної медичної допомоги (приймальне відділення), інфекційне відділення, хірургічне відділення з травматологічними та отоларингологічними, продовж свою роботу амбулаторно – поліклінічне відділення..