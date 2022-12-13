Зеленская призвала французов помочь отстроить больницу в Изюме

Жена Президента Елена Зеленская призвала в Париже присоединиться к восстановлению больницы в Изюме Харьковской области, пострадавшей от российских оккупантов, передает «Укринформ».

С этой просьбой она обратилась к участникам Международной конференции «Солидарность с украинским народом» в Париже, организованной совместно Францией и Украиной.

Зеленская отметила, что за время войны украинцы смогли стать больше, чем российский террор, чтобы защититься. И рассказала историю врача-травматолога Юрия Кузнецова из Изюмской больницы Харьковской области.

“В ночь на шестого марта этого года вышел на смену в больницу. На смену, которая длилась до сентября. Продолжалась она, пока Изюм не был освобожден от российской оккупации”, — рассказала Зеленская.

За это время больница продолжала работать в подвале под постоянными обстрелами, а Кузнецов и другие работники жили в том, что осталось от больницы.

“За эти месяцы Юрию пришлось стать и хирургом – а я напомню, он травматолог – и даже акушером. В подвалах больницы он помог родиться девяти малышам. И жизнь сотен людей были спасены благодаря тому, что один человек остался и смог стать больше, чем был до того”, — подчеркнула супруга Президента.

Изюмская больница – опорная для нескольких районов области, в которой ежегодно обслуживалось около 150 тысяч человек, а сейчас ее нужно поднять из руин.

“У меня есть четкая миссия визита в Париже – я здесь перед вами из-за Изюма. Из-за Изюмской городской больницы. Я приглашаю вас помочь именно этой больнице. Это главная задача моего фонда сейчас. Присоединяйтесь к всеобщей победе, присоединяйтесь к восстановлению”, — обратилась к участникам конференции Зеленская.