Зеленская призвала французов помочь отстроить больницу в Изюме
Жена Президента Елена Зеленская призвала в Париже присоединиться к восстановлению больницы в Изюме Харьковской области, пострадавшей от российских оккупантов, передает «Укринформ».
С этой просьбой она обратилась к участникам Международной конференции «Солидарность с украинским народом» в Париже, организованной совместно Францией и Украиной.
Зеленская отметила, что за время войны украинцы смогли стать больше, чем российский террор, чтобы защититься. И рассказала историю врача-травматолога Юрия Кузнецова из Изюмской больницы Харьковской области.
“В ночь на шестого марта этого года вышел на смену в больницу. На смену, которая длилась до сентября. Продолжалась она, пока Изюм не был освобожден от российской оккупации”, — рассказала Зеленская.
За это время больница продолжала работать в подвале под постоянными обстрелами, а Кузнецов и другие работники жили в том, что осталось от больницы.
“За эти месяцы Юрию пришлось стать и хирургом – а я напомню, он травматолог – и даже акушером. В подвалах больницы он помог родиться девяти малышам. И жизнь сотен людей были спасены благодаря тому, что один человек остался и смог стать больше, чем был до того”, — подчеркнула супруга Президента.
Изюмская больница – опорная для нескольких районов области, в которой ежегодно обслуживалось около 150 тысяч человек, а сейчас ее нужно поднять из руин.
“У меня есть четкая миссия визита в Париже – я здесь перед вами из-за Изюма. Из-за Изюмской городской больницы. Я приглашаю вас помочь именно этой больнице. Это главная задача моего фонда сейчас. Присоединяйтесь к всеобщей победе, присоединяйтесь к восстановлению”, — обратилась к участникам конференции Зеленская.
Читайте также: Харьковчанка стала одной из 100 «женщин года» по версии BBC
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленская призвала французов помочь отстроить больницу в Изюме»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 15:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жена Президента Елена Зеленская призвала в Париже присоединиться к восстановлению больницы в Изюме Харьковской области, пострадавшей от российских оккупантов, передает «Укринформ».".