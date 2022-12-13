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Зеленська закликала французів допомогти відбудувати лікарню в Ізюмі

Світ 15:07   13.12.2022
Оксана Якушко
Зеленська закликала французів допомогти відбудувати лікарню в Ізюмі

Дружина Президента Олена Зеленська закликала у Парижі приєднатися до відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області, яка постраждала від російських окупантів, передає «Укрінформ».

З цим проханням вона звернулася до учасників Міжнародної конференції “Солідарність з українським народом” у Парижі, організованій спільно Францією та Україною.

Зеленська зауважила, що за час війни українці змогли стати більшими, ніж російський терор, щоб захиститися. І розповіла історію лікаря-травматолога Юрія Кузнєцова з Ізюмської лікарні на Харківщині.

“В ніч проти шостого березня цього року вийшов на зміну в лікарню. На зміну, яка тривала до вересня. Яка тривала, аж поки Ізюм не був звільнений від російської окупації”, – розповіла Зеленська.

За цей час лікарня продовжувала працювати у підвалі під постійними обстрілами, а Кузнєцов та інші працівники жили в тому, що залишилося від лікарні.

“За ці місяці Юрію довелося стати і хірургом – а я нагадаю, він травматолог – і навіть акушером. У підвалах лікарні він допоміг народитися дев’ятьом малюкам. І життя сотень людей були врятовані завдяки тому, що одна людина залишилася і змогла стати більшою, ніж була до того”, – наголосила дружина Президента.

Ізюмська лікарня – опорна для кількох районів області, в якій щорічно обслуговувалися майже 150 тисяч людей, а зараз її треба підняти з руїн.

“ У мене є чітка місія візиту в Париж — я тут перед вами через Ізюм. Через Ізюмську міську лікарню. Я запрошую вас допомогти саме цій лікарні. Це головне завдання моєї фундації зараз. Долучайтеся до загальної перемоги, долучайтеся до відбудови”, – звернулася до учасників конференції Зеленська.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 15:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дружина Президента Олена Зеленська закликала у Парижі приєднатися до відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області, яка постраждала від російських окупантів, передає «Укрінформ».".