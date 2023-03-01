У Харкові суд змусив власника відремонтувати пам’ятку архітектури Будинок чаю

Суд підтримав позицію Київської окружної прокуратури Харкова та задовольнив позови щодо приведення у належний стан двох пам’яток архітектури, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту містобудування та архітектури ХОВА до ТОВ про зобов’язання виконати умови охоронного договору. Тепер власник має привести до належного санітарного, протипожежного і технічного стану одноповерхову будівлю – пам’ятку архітектури по вул. Каразіна у Харкові, відому як Будинок чаю.

Прокурори довели, що ТОВ, яке є власником будівлі, не здійснило необхідний ремонт пам’ятки архітектури, внаслідок чого будівля прийшла у занедбаний стан.

Судом задовольнив позов окружної прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту містобудування та архітектури ХОВА до фізичної особи про відновлення приміщень у двоповерховому житловому будинку – пам’ятці архітектури по вул. Маршала Бажанова у Харкові.

Власник квартири на другому поверсі здійснив реконструкцію балкону з боку головного фасаду, а з боку подвір’я улаштував прибудову з окремим входом. Суд погодився, що будівництво здійснили без дозволу Департаменту містобудування та архітектури ХОВА як органу охорони культурної спадщини та суперечить положенням Закону України «Про охорону культурної спадщини», яким заборонено змінювати пам’ятки культурної спадщини, порушувати автентичний вигляд будинків, які мають охоронний статус.

Тому суд зобов’язав власника відновити квартиру та приміщення спільного користування у житловому будинку і відновити стан, що існував до початку виконання будівельних робіт.