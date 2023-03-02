Ракетные удары и боевой БПЛА: Генштаб сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Армия РФ продолжает вести обстрелы Харьковской области. За минувшие сутки враг применил не только артиллерию, но и ракеты, а также — беспилотник.

«За сутки противник обстрелял населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двуречная и Кондрашовка на Харьковщине. Применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ на 6:00 2 марта.

В Генштабе также проинформировали, что в целом за сутки по территории Украины армия РФ нанесла 14 ракетных ударов. Пострадали, в том числе, гражданские объекты в Харьковской области.

«Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома», — отметили в ГШ.

Кроме того, захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА «Шахед-136». Ударные дроны защитники Украины сбили. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия армия РФ продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки здесь защитники Украины отбили более 170 атак противника.