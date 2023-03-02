Live
  • Четвер 02.03.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Ракетні удари та бойовий БПЛА: Генштаб повідомив про добу на Харківщині

Події 07:20   02.03.2023
Оксана Горун
Ракетні удари та бойовий БПЛА: Генштаб повідомив про добу на Харківщині

Армія РФ продовжує вести обстріли Харківської області. Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби ворог застосував не лише артилерію, а й ракети, а також – безпілотник.

Протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 2 березня.

У Генштабі також поінформували, що загалом за добу територією України армія РФ завдала 14 ракетних ударів. Постраждали, зокрема, цивільні об’єкти в Харківській області.

“Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки”, – зазначили у ГШ.

Крім того, загарбники завдали 21 авіаційного удару, у тому числі задіяли 2 БПЛА “Шахед-136”. Ударні дрони захисники України збили. Ворог здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

  • Читайте також: Дім на Наталії Ужвій не стане меморіалом війни, не хочуть мешканці – Терехов

    • Основні зусилля армія РФ продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Минулої доби тут захисники України відбили понад 170 атак противника.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    06:00
    Сьогодні 2 березня: яке свято та день в історії
    18:48
    Армія РФ ставить протитанкові споруди на кордоні з Харківщиною – Генштаб
    07:17
    Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині
    06:00
    Сьогодні 1 березня: яке свято та день в історії
    19:55
    Дім на Наталії Ужвій не стане меморіалом війни, не хочуть мешканці – Терехов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетні удари та бойовий БПЛА: Генштаб повідомив про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 07:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує вести обстріли Харківської області. Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби ворог застосував не лише артилерію, а й ракети, а також – безпілотник".