Ракетні удари та бойовий БПЛА: Генштаб повідомив про добу на Харківщині

Армія РФ продовжує вести обстріли Харківської області. Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби ворог застосував не лише артилерію, а й ракети, а також – безпілотник.

“Протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 2 березня.

У Генштабі також поінформували, що загалом за добу територією України армія РФ завдала 14 ракетних ударів. Постраждали, зокрема, цивільні об’єкти в Харківській області.

“Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки”, – зазначили у ГШ.

Крім того, загарбники завдали 21 авіаційного удару, у тому числі задіяли 2 БПЛА “Шахед-136”. Ударні дрони захисники України збили. Ворог здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля армія РФ продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Минулої доби тут захисники України відбили понад 170 атак противника.