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Силы обороны отбили более 150 атак РФ, в том числе на Купянском направлении

Происшествия 07:24   04.03.2023
Оксана Горун
Силы обороны отбили более 150 атак РФ, в том числе на Купянском направлении

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. 

«За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также продолжаются обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

«За прошедшие сутки враг обстрелял около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности, это – Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ на 6:00 4 марта.

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В целом по территории Украины за сутки РФ нанесла 32 авиационных и 6 ракетных ударов, а также осуществила 84 обстрела из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 07:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".