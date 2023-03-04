Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

“Протягом минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також тривають обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.

“Протягом минулої доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ на 6:00 4 березня.

Загалом по території України за добу РФ завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснила 84 обстріли з РСЗВ.