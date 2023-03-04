Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку
Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
“Протягом минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також тривають обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.
“Протягом минулої доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ на 6:00 4 березня.
Читайте також: РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW
Загалом по території України за добу РФ завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснила 84 обстріли з РСЗВ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках".