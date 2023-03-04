Live
  • Субота 04.03.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🔴

Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку

Події 07:24   04.03.2023
Оксана Горун
Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

“Протягом минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також тривають обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.

Протягом минулої доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілеча, Стариця,  Вовчанськ,  Бударки та Амбарне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області”, перерахували у зведенні ГШ на 6:00 4 березня.

Читайте також: РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW

Загалом по території України за добу РФ завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснила 84 обстріли з РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:24
Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку
18:30
Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна та ще 10 сіл обстріляні на Харківщині – Генштаб
09:39
На Харківщині через обстріл згоріло 1,5 тисячі тонн зерна – поліція
08:44
Синєгубов показав руйнування на Харківщині за добу (фото)
08:11
Рятувальники на Харківщині виявили тіло загиблої від обстрілу жінки

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сили оборони відбили понад 150 атак РФ, у тому числі на Куп’янському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 07:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках".