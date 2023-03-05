Как в Харькове готовят к службе в Нацгвардии щенков бельгийской овчарки

Щенки бельгийских овчарки Бони, Биби и Чили, родившиеся во время войны, теперь служат в 5-ой Слобожанской бригаде Нацгвардии Украины.

Уже после 4-месячного курса подготовки молодые овчарки будут ходить в патрули и дежурить на блокпостах, чтобы помогать военнослужащим искать взрывчатые вещества.

Трех щенков бельгийской овчарки нацгвардейцам подарил харьковский волонтер летом 2022 года. Сейчас собакам девять месяцев, они уже знают начальные команды и вместе с кинологами поехали в Учебный центр Национальной гвардии Украины.

Одну из овчарок по имени Бони воспитывает кинолог солдат Роман Лазурак.

«Если очень много ее дрессировать, не давать времени гулять, то начинает хитрить: может лечь. Каждая собака индивидуальна, у каждой свой характер. И, соответственно, им нужен свой подход, тоже правильный», — объясняет кинолог.

Собаки родились во время активных боевых действий Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения российские авиабомбы почти полностью уничтожили воинскую часть, поэтому всех животных пришлось эвакуировать на запад страны. Поэтому щенков в Харькове сначала воспитывали волонтеры-кинологи, а уже потом — передали гвардейцам.

За несколько месяцев обучения щенки должны овладеть более сложными упражнениями — как более опытная служебная собака Амарек. Преследуя кого-нибудь, он может преодолевать высокие препятствия, не боится выстрелов и умеет искать оружие, боеприпасы и взрывчатку.

«У нас на службе могут быть ротвейлеры, немецкие овчарки, бельгийские овчарки. Они в сущности одинаковы, но есть нюансы по характеру. Всех одинаково любим и все любят нас», — говорит Роман Лазурак.

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