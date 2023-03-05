Як у Харкові готують до служби в Нацгвардії цуценят бельгійської вівчарки

Цуценята бельгійських вівчарки Боні, Бібі та Чилі, що народилися під час війни, тепер служать у 5-ій Слобожанській бригаді Нацгвардії України.

Вже після 4 місячного курсу підготовки юні вівчарки ходитимуть в патрулі та чергуватимуть на блокпостах, щоб допомагати військовослужбовцям шукати вибухові речовини.

Трьох цуценят бельгійської вівчарки нацгвардійцям подарував харківський волонтер улітку 2022 року. Зараз собакам дев’ять місяців, вони вже знають початкові команди і разом з кінологами поїхали до Навчального центру Національної гвардії України.

Одну з вівчарок на ім’я Боні виховує кінолог солдат Роман Лазурак.

«Якщо дуже багато її дресувати, не давати часу гуляти, то починає хитрити: може лягти. Кожна собака індивідуальна, у кожної свій характер. І, відповідно, до них потрібен свій підхід, теж правильний», — пояснює кінолог.

Собаки народилися під час активних бойових дій на Харківщині. На початку повномасштабного вторгнення російські авіабомби майже повністю знищили військову частину, тому всіх тварин довелося евакуювали на захід країни. Через це цуценят у Харкові спочатку виховували волонтери-кінологи, а вже потім — передали гвардійцям.

За кілька місяців навчання цуценята мають опанувати складніші вправи — як більш досвічений службовий собака Амарек. Переслідуючи когось, він може долати високі перешкоди, не боїться пострілів та вміє шукати зброю, боєприпаси та вибухівку.

«У нас на службі можуть бути ротвейлери, німецькі вівчарки, бельгійські вівчарки. Вони по суті однакові, але є нюанси за характером. Усіх однаково любимо, і усі люблять нас», — каже Роман Лазурак.