Харків’яни просять пускати в метро собак будь-яких порід

З петицією, яка пропонує відкрити метро в Харкові для всіх “друзів людини”, звернулися до мерії міста.

“Пускайте собак будь-яких порід на поводі та в наморднику, оскільки собака – це теж жива істота й собаки допомагають людям, особливо у воєнний час. Наприклад, пошук людей під завалами або в пошуках вибухових речовин. А не пускати людей з собаками в метро, коли вони на повідці та в наморднику, це обмеження їхніх прав. Законом це не заборонено, а ось метро забороняє“, — поскаржився автор петиції.

Для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло це звернення, петиція має зібрати 5000 підписів за 90 днів. Збір підписів лише розпочався.

Розділ петицій на сайті Харківської міськради було закрито протягом тривалого часу – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Можливість вносити свої пропозиції щодо розвитку міста харків’янам повернули наприкінці грудня 2022 року. З того моменту на сайті було опубліковано близько 15 петицій. Найбільшу підтримку наразі отримала пропозиція встановити у Харкові пам’ятник на честь комунальників, співробітників ДСНС та тероборони. Цю ідею підтримали майже 1400 людей.