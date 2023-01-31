Харків’яни просять пускати в метро собак будь-яких порід
З петицією, яка пропонує відкрити метро в Харкові для всіх “друзів людини”, звернулися до мерії міста.
“Пускайте собак будь-яких порід на поводі та в наморднику, оскільки собака – це теж жива істота й собаки допомагають людям, особливо у воєнний час. Наприклад, пошук людей під завалами або в пошуках вибухових речовин. А не пускати людей з собаками в метро, коли вони на повідці та в наморднику, це обмеження їхніх прав. Законом це не заборонено, а ось метро забороняє“, — поскаржився автор петиції.
Для того, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло це звернення, петиція має зібрати 5000 підписів за 90 днів. Збір підписів лише розпочався.
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Розділ петицій на сайті Харківської міськради було закрито протягом тривалого часу – після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Можливість вносити свої пропозиції щодо розвитку міста харків’янам повернули наприкінці грудня 2022 року. З того моменту на сайті було опубліковано близько 15 петицій. Найбільшу підтримку наразі отримала пропозиція встановити у Харкові пам’ятник на честь комунальників, співробітників ДСНС та тероборони. Цю ідею підтримали майже 1400 людей.
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Ви читали новину: «Харків’яни просять пускати в метро собак будь-яких порід»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 12:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З петицією, яка пропонує відкрити метро в Харкові для всіх “друзів людини”, звернулися до мерії міста".