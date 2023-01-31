Харьковчане просят пускать в метро собак любых пород

С петицией, предлагающей открыть метро в Харькове для всех «друзей человека», обратились в мэрию города.

«Пускайте собак любых пород на поводке и в наморднике, так как собака — это тоже живое существо и собаки помогают людям, особенно в военное время. Например, поиск людей под завалами или в поисках взрывчатых веществ. А не пускать людей с собаками в метро, когда они на поводке и в наморднике, — это ограничение их прав. Законом это не запрещено, а вот метро запрещает», — пожаловался автор петиции.

Для того чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело это обращение, петиция должна собрать 5000 подписей за 90 дней. Сбор подписей только начался.

Раздел петиций на сайте Харьковского горсовета был закрыт в течение длительного времени — после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Возможность вносить свои предложения касательно развития города харьковчанам вернули в конце декабря 2022 года. С того момента на сайте опубликовали около 15 петиций. Наибольшую поддержку на данный момент получило предложение установить в Харькове памятник в честь коммунальщиков, сотрудников ГСЧС и теробороны. Эту идею поддержали почти 1400 человек.