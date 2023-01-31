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Харьковчане просят пускать в метро собак любых пород

Общество 12:22   31.01.2023
Оксана Горун
Харьковчане просят пускать в метро собак любых пород

С петицией, предлагающей открыть метро в Харькове для всех «друзей человека», обратились в мэрию города.

«Пускайте собак любых пород на поводке и в наморднике, так как собака — это тоже живое существо и собаки помогают людям, особенно в военное время. Например, поиск людей под завалами или в поисках взрывчатых веществ. А не пускать людей с собаками в метро, когда они на поводке и в наморднике, — это ограничение их прав. Законом это не запрещено, а вот метро запрещает», — пожаловался автор петиции.

Для того чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело это обращение, петиция должна собрать 5000 подписей за 90 дней. Сбор подписей только начался.

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    • Раздел петиций на сайте Харьковского горсовета был закрыт в течение длительного времени — после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Возможность вносить свои предложения касательно развития города харьковчанам вернули в конце декабря 2022 года. С того момента на сайте опубликовали около 15 петиций. Наибольшую поддержку на данный момент получило предложение установить в Харькове памятник в честь коммунальщиков, сотрудников ГСЧС и теробороны. Эту идею поддержали почти 1400 человек.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С петицией, предлагающей открыть метро в Харькове для всех «друзей человека», обратились в мэрию города".