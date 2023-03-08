В четверг на Салтовке трамваи на несколько часов изменят маршруты

С 9:30 до 15:00 9 марта в Харькове временно будет прекращено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулка Салтовского и Салтовского шоссе.

Причина — ремонт трамвайных путей, сообщают в пресс-службе горсовета.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский»;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.