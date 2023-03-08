Враг продолжает попытки наступать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб

Районы десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — пишет Генштаб.

На Купянском направлении противник продолжает попытки прорыва обороны украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлениях Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Из артиллерии на Харьковщине обстреляны Ольшана, Купянск, Кисловка и Первомайское.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка.

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Угроза ракетных ударов остается по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.