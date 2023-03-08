Ворог продовжує спроби наступати в районі Гряниківки на Харківщині – Генштаб

Райони десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також вела безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – пише Генштаб.

На Куп’янському напрямку супротивник продовжує спроби прориву оборони українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. З артилерії на Харківщині обстріляні Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка

Читайте також: Генштаб повідомив про обстріл понад 20 населених пунктів на Харківщині

Загроза ракетних ударів залишається по всій території України, попереджають у Генштабі.