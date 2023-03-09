История билборда с Шевченко в Балаклее, с которого содрали пропаганду (видео)

В городе Балаклея Харьковской области сняли с билборда прославившийся на всю Украину плакат со строками из поэмы «Кавказ» Тараса Шевченко, потому что он был поврежден. Распечатать новые плакаты с творчеством Кобзаря планируют на следующей неделе.

Об этом секретарь Балаклейского городского совета Оксана Бондарь рассказала «Суспільне Харків». По ее словам, знаменитый плакат повесили накануне Дня независимости Украины в августе 2022 года.

«Когда зашли российские войска 1 марта, баннер висел. И во время оккупации висел с этим лозунгом до 31 марта, а потом, где-то в июне, начали свои лозунги вешать. И на Тараса Шевченко повесили, что Украина и Россия «едины», — говорит Бондарь.

Во время оккупации российские войска проводили масштабную пропагандистскую работу, продолжила Бондарь.

«Как они говорили, «Россия здесь навсегда». Они уверяли местных жителей, что Украины здесь не будет. Они проводили здесь большую работу: «Единая Россия», молодежное движение, собрания. Было обидно, но вера была. Вера в победу, в то, что мы вернемся домой, что слова великого Кобзаря нам помогут. Они вещие. Сегодня убедились, что так, как говорил Тарас Шевченко: «За нами воля, за нами правда. Борітеся — поборете», — говорит Бондарь.

Балаклею освободили в начале сентября в ходе масштабного контрнаступления ВСУ. У секретаря горсовета, которая вынуждена была на время оккупации уехать из города, на глаза навернулись слезы, когда она увидела видео, как украинские военные сдирают вражеский плакат с текстом «Мы с Россией — один народ».

«Борітеся – поборете! Вам бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!», — произносят бойцы, глядя на билборд.

Видео: МКИП