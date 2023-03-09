Історія білборда з Шевченком у Балаклії, з якого здерли пропаганду (відео)

У місті Балаклія Харківської області зняли з білборда плакат з рядками з поеми “Кавказ” Тараса Шевченка, що прославився на всю Україну, бо він був пошкоджений. Роздрукувати нові плакати із творчістю Кобзаря планують наступного тижня.

Про це секретарка Балаклійської міської ради Оксана Бондар розповіла “Суспільне Харків”. За її словами, знаменитий плакат повісили напередодні Дня незалежності України в серпні 2022 року.

“Коли зайшли російські війська 1 березня, банер висів. І під час окупації висів з цим гаслом до 31 березня, а потім, десь у червні, почали свої гасла вішати. І на Тараса Шевченка повісили, що Україна і Росія “едины”, – каже Бондар.

Під час окупації російські війська проводили масштабну пропагандистську роботу, продовжила Бондар.

“Як вони казали, “Россия здесь навсегда”. Вони запевняли місцевих жителів, що України тут не буде. Вони проводили тут велику роботу: “Єдина Росія”, молодіжний рух, збори. Було прикро, але віра була. Віра в перемогу, в те, що ми повернемося додому, що слова великого Кобзаря нам допоможуть. Вони віщі. Сьогодні впевнилися, що так, як говорив Тарас Шевченко: “За нами воля, за нами правда. Борітеся — поборете“, – каже Бондар.

Балаклію звільнили на початку вересня під час масштабного контрнаступу ЗСУ. У секретарки міськради, яка змушена була на час окупації виїхати з міста, на очі навернулися сльози, коли вона побачила відео, як українські військові зривають ворожий плакат із текстом “Ми з Росією – один народ”.

“Боріться – поборете! Вам бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!”, – вимовляють бійці, дивлячись на білборд.

Відео: МКІП