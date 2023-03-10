В Белгороде врачи просят губернатора не обстреливать Харьков из-за «ответки»

Белгородские врачи написали письмо губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой не обстреливать Украину с территории области, чтобы не прилетала «ответка». Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Врачи Белгорода написали жалкое письмо губернатору области, что они и их семьи страдают от «ответок», которыми воины ВСУ отвечают на ракетный террор со стороны рф. Приводим письмо полностью.

«Я, руководитель Ассоциации врачей Белгородской области Жарко Анна Георгиевна, от свого имени и от имени всей Ассоциации ображаюсь к вам с просьбой инициировать на высшем государственном уровне вопрос о прекращении нанесения ракетных ударов по территории Украины со стороны Белгородской области.

Мы не выступаем против проведения СВО на Украине, но считаем нужным обратить внимание нашего правительства на тот факт, что после нанесения ракетных ударов с территории Белгородской области по Украине, наша область подвергается ответным обстрелам ввиду близкой расположенности.

У нас всех есть дети, родители, которые становятся заложниками ситуации. Прошу вас помогите нам и нашим семьям жить в безопасности».

Важно, что врачи Белгорода не против войны, которую они называют «СВО», и они подчеркивают это в письме. Но их жизнь потеряла почему-то привычный комфорт.