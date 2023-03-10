У Бєлгороді лікарі просять губернатора не обстрілювати Харків через «отвєтку»

Бєлгородські лікарі написали листа губернатору В’ячеславу Гладкову з проханням не обстрілювати Україну з території області, щоб не прилітала «отвєтка». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Лікарі Бєлгорода написали жалісний лист губернатору області, що вони та їхні сім’ї потерпають від “отвєток”, якими воїни ЗСУ відповідають на ракетний терор з боку рф. Наводимо листа повністю.

«Я, руководитель Ассоциации врачей Белгородской области Жарко Анна Георгиевна, от свого имени и от имени всей Ассоциации ображаюсь к вам с просьбой инициировать на высшем государственном уровне вопрос о прекращении нанесения ракетных ударов по территории Украины со стороны Белгородской области.

Мы не выступаем против проведения СВО на Украине, но считаем нужным обратить внимание нашего правительства на тот факт, что после нанесения ракетных ударов с территории Белгородской области по Украине, наша область подвергается ответным обстрелам ввиду близкой расположенности.

У нас всех есть дети, родители, которые становятся заложниками ситуации. Прошу вас помогите нам и нашим семьям жить в безопасности»

Важливо, що лікарі Бєлгорода не проти війни, яку вони називають “СВО”, і вони наголошують на цьому в листі. Але їхнє життя втратило чомусь звичний комфорт.