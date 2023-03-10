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В Харькове большая часть города уже с водой

Общество 15:26   10.03.2023
Оксана Якушко
В Харькове большая часть города уже с водой

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются во всех районах города, сообщил сегодня, 10 марта, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.

После поэтапного восстановления стабильной подачи электроэнергии на объекты водоснабжения большинство города уже с водой.

«Сейчас продолжаются ремонтные работы на энергетических системах Харькова. В этой связи временно обесточены некоторые насосные водопроводные станции. После завершения восстановительных работ на объектах энергосистемы водоснабжение будет производиться в полном объеме», — отметил Николай Завада.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 15:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются во всех районах города, сообщил сегодня, 10 марта, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.".