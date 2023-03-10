В Харькове хотят добывать воду из артезианских скважин
В Харькове разрабатывают проект добычи воды из артезианских скважин, сообщил сегодня, 10 марта, на заседании Комитета ВР Украины по экологической политике и природопользованию мэр города Игорь Терехов.
По словам Терехова, так планируют обеспечить качественной водой около 20% населения.
Из-за боевых действий проблема состояния воды в реках стала еще более актуальной, ведь враг целенаправленно обстреливал инфраструктуру для сбора, очистки и поставки воды, заявил Терехов. По его словам, разрушения и повреждения объектов КП «Харьковводоканал» нанесли значительный ущерб окружающей среде. Только по одному из объектов системы водоснабжения и водоотвода, которые находятся в Харькове, ущерб достигает более 221 млн грн.
Поэтому возникла необходимость актуализировать законодательство, регулирующее отношения с субъектами хозяйствования, отнесенными к объектам критической инфраструктуры. В частности, Игорь Терехов обратился к депутатам с просьбой на время действия военного положения освободить коммунальные предприятия от уплаты экологического налога, а также предусмотреть в государственном бюджете Украины на 2023 год средства для проведения годового водообмена в Краснопавловском водохранилище.
«Это значительно улучшит экологическую ситуацию в регионе, повысит качество питьевой воды в городе Харькове и населенных пунктах Харьковской области, часть которых находится в оккупации и зоне боевых действий, что, в свою очередь, привело к ухудшению качества и условий доступа населения к питьевой воде. », – подчеркнул Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 14:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разрабатывают проект добычи воды из артезианских скважин, сообщил сегодня, 10 марта, на заседании Комитета ВР Украины по экологической политике и природопользованию мэр города Игорь Терехов.".