Ущерб экологии от удара РФ по складу фейерверков в Харькове оценили в 1,4 млрд

Ущерб экологии в результате ракетного удара российской армии по складу фейерверков в Киевском районе Харькова вечером 10 января составил 1,4 миллиарда гривен. В такую сумму оценили вред, причиненный земле.

Захватчики выпустили две ракеты, одна из которых попала в склад фейерверков. Во время длительной детонации пиротехники по окрестностям разлетались остатки ракеты, металлической кровли, бетона, древесины, пластика и картонной тары, а также обломки кирпича, пишут на Facebook-странице Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Согласно публикации, на территорию площадью 1693 квадратных метра попало 423 кубических метра отходов.

Ущерб, причиненный государству, рассчитали в соответствии с «Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения».

Материалы экоинспекция направила в Харьковскую областную прокуратуру.

Напомним, 10 января около 23:00 в Харькове раздались два взрыва, за которыми последовала серия мелких разрывов и масштабный фейерверк. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российская армия из РСЗО «Смерч» попала в склад пиротехники. Пожар на месте «прилета» охватил площадь около тысячи квадратных метров.