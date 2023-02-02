Збитки екології від удару РФ по складу феєрверків у Харкові оцінили в 1,4 млрд
Збитки екології внаслідок ракетного удару російської армії по складу феєрверків у Київському районі Харкова ввечері 10 січня склали 1,4 мільярда гривень. У таку суму оцінили шкоду, заподіяну землі.
Загарбники випустили дві ракети, одна з яких влучила у склад феєрверків. Під час тривалої детонації піротехніки територією розліталися залишки ракети, металевої покрівлі, бетону, деревини, пластику та картонної тари, а також уламки цегли, пишуть на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Харківській області.
Згідно з публікацією, на територію площею 1693 квадратні метри потрапило 423 кубічні метри відходів.
Збитки, заподіяні державі, розрахували відповідно до “Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану”.
Матеріали екоінспекція направила до Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, 10 січня близько 23:00 у Харкові пролунали два вибухи, після яких сталася серія дрібних розривів і масштабний феєрверк. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія з РСЗВ «Смерч» влучила у склад піротехніки. Пожежа на місці «прильоту» охопила площу близько тисячі квадратних метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 21:29;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки екології внаслідок ракетного удару російської армії по складу феєрверків у Київському районі Харкова ввечері 10 січня склали 1,4 мільярда гривень. У таку суму оцінили шкоду, заподіяну землі.".