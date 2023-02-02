Збитки екології від удару РФ по складу феєрверків у Харкові оцінили в 1,4 млрд

Збитки екології внаслідок ракетного удару російської армії по складу феєрверків у Київському районі Харкова ввечері 10 січня склали 1,4 мільярда гривень. У таку суму оцінили шкоду, заподіяну землі.

Загарбники випустили дві ракети, одна з яких влучила у склад феєрверків. Під час тривалої детонації піротехніки територією розліталися залишки ракети, металевої покрівлі, бетону, деревини, пластику та картонної тари, а також уламки цегли, пишуть на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Харківській області.

Згідно з публікацією, на територію площею 1693 квадратні метри потрапило 423 кубічні метри відходів.

Збитки, заподіяні державі, розрахували відповідно до “Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану”.

Матеріали екоінспекція направила до Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 10 січня близько 23:00 у Харкові пролунали два вибухи, після яких сталася серія дрібних розривів і масштабний феєрверк. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія з РСЗВ «Смерч» влучила у склад піротехніки. Пожежа на місці «прильоту» охопила площу близько тисячі квадратних метрів.