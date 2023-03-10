У Харкові хочуть видобувати воду з артезіанських свердловин

У Харкові розробляють проект видобутку води з артезіанських свердловин, повідомив сьогодні, 10 березня, на засіданні Комітету ВР України з питань екологічної політики та природокористування мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, так планують забезпечити якісною водою близько 20% населення.

Через бойові дії проблема стану води в річках стала ще актуальнішою, адже ворог цілеспрямовано обстрілював інфраструктуру для збирання, очищення та постачання води, заявив Терехов. За його словами, руйнації та пошкодження об’єктів КП «Харківводоканал» завдали значної шкоди довкіллю. Тільки по одному з об’єктів системи водопостачання та водовідведення, які знаходяться у Харкові, збитки сягають понад 221 млн грн.

Через це виникла нагальна потреба актуалізувати законодавство, яке регулює відносини з суб’єктами господарювання, віднесеними до об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, Ігор Терехов звернувся до депутатів з проханням на час дії військового стану звільнити комунальні підприємства від сплати екологічного податку, а також передбачити у державному бюджеті України на 2023 рік кошти для проведення річного водообміну в Краснопавлівському водосховищі.

«Це значно покращить екологічну ситуацію в регіоні, підвищить якість питної води в місті Харкові та населених пунктах Харківської області, частина з яких перебуває в окупації та зоні бойових дій, що, в свою чергу, призвело до погіршення якості та умов доступу населення до питної води», – наголосив Ігор Терехов.