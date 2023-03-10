У Харкові більша частина міста вже з водою

Роботи з відновлення водопостачання продовжуються у всіх районах міста, повідомив сьогодні, 10 березня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

Після поетапного відновлення стабільної подачі електроенергії на об’єкти водопостачання більша частина міста вже з водою.

«Зараз тривають ремонтні роботи на енергетичних системах Харкова. У зв’язку з цим тимчасово знеструмлені деякі насосні водопровідні станції. Після завершення відновлювальних робіт на об’єктах енергосистеми водопостачання здійснюватиметься у повному обсязі», – зазначив Микола Завада.