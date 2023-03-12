Новые микрорайоны Харькова: дома по 6-7 этажей и вода из скважин

Во время восстановления в Харькова в городе появится принципиально новая жилая застройка, заявил мэр Игорь Терехов.

«Мы будем строить новые микрорайоны – и не только те два, которые я презентовал, которые уже пилотные в будущем Генеральном проекте развития города Харькова. Но очень многое нам предстоит построить. И эти микрорайоны будут отличаться от тех, которые есть сейчас в городе Харькове», — сказал Терехов, отвечая на вопрос о восстановлении Харькова в эфире нацмарафона.

По словам мэра, одной из отличительных особенностей новых микрорайонов Харькова станет относительно малая этажность домов — шесть-семь этажей.

«Кроме того, они будут оборудованы подземными паркингами. Так как подземный паркинг выполняет двойное назначение. Это паркинг для автомобилей харьковчан, а также – бомбоубежище в случае, если будут обстрелы. Кроме этого, эти микрорайоны будут построены по современным энергосберегающим технологиям, чтобы мы могли сэкономить энергоносители. Будут отдельные скважины, которые будут подавать воду в районах. Поэтому качество питьевой воды будет значительно улучшено», — поделился планами Терехов.

Капитально восстанавливать Харьков начнут сразу после победы. Сейчас идут переговоры с инвесторами, которые готовы вкладывать деньги в город-Герой.