Новые микрорайоны Харькова: дома по 6-7 этажей и вода из скважин
Во время восстановления в Харькова в городе появится принципиально новая жилая застройка, заявил мэр Игорь Терехов.
«Мы будем строить новые микрорайоны – и не только те два, которые я презентовал, которые уже пилотные в будущем Генеральном проекте развития города Харькова. Но очень многое нам предстоит построить. И эти микрорайоны будут отличаться от тех, которые есть сейчас в городе Харькове», — сказал Терехов, отвечая на вопрос о восстановлении Харькова в эфире нацмарафона.
По словам мэра, одной из отличительных особенностей новых микрорайонов Харькова станет относительно малая этажность домов — шесть-семь этажей.
«Кроме того, они будут оборудованы подземными паркингами. Так как подземный паркинг выполняет двойное назначение. Это паркинг для автомобилей харьковчан, а также – бомбоубежище в случае, если будут обстрелы. Кроме этого, эти микрорайоны будут построены по современным энергосберегающим технологиям, чтобы мы могли сэкономить энергоносители. Будут отдельные скважины, которые будут подавать воду в районах. Поэтому качество питьевой воды будет значительно улучшено», — поделился планами Терехов.
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Капитально восстанавливать Харьков начнут сразу после победы. Сейчас идут переговоры с инвесторами, которые готовы вкладывать деньги в город-Герой.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 16:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время восстановления в Харькова в городе появится принципиально новая жилая застройка, заявил мэр Игорь Терехов".