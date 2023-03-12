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Нові мікрорайони Харкова: будинки по 6-7 поверхів та вода зі свердловин

Політика 16:20   12.03.2023
Оксана Горун
Нові мікрорайони Харкова: будинки по 6-7 поверхів та вода зі свердловин

Під час відновлення Харкова в місті з’явиться принципово нова житлова забудова, заявив мер Ігор Терехов.

“Ми будуватимемо нові мікрорайони – і не тільки ті два, які я презентував, які вже пілотні в майбутньому Генеральному проєкті розвитку міста Харкова. Але дуже багато нам доведеться побудувати. І ці мікрорайони відрізнятимуться від тих, які є зараз у місті Харкові”, – сказав Терехов, відповідаючи на питання про відновлення Харкова в етері нацмарафону.

За словами мера, однією з відмінних рис нових мікрорайонів Харкова стане відносно мала поверховість будинків – шість-сім поверхів.

“Крім того, вони будуть обладнані підземними паркінгами. Оскільки підземний паркінг виконує подвійне призначення. Це паркінг для автомобілів харків’ян, а також – бомбосховище в разі, якщо будуть обстріли. Крім цього, ці мікрорайони будуть побудовані за сучасними енергозберігаючими технологіями, щоб ми могли заощадити енергоносії. Будуть окремі свердловини, які подаватимуть воду в районах. Тому якість питної води буде значно покращена”, – поділився планами Терехов.

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Капітально відновлювати Харків розпочнуть одразу після перемоги. Наразі йдуть переговори з інвесторами, які готові вкладати гроші в місто-Герой.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час відновлення Харкова в місті з’явиться принципово нова житлова забудова, заявив мер Ігор Терехов".