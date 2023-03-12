«Спасибо за силу» — Зеленский поблагодарил харьковскую 92 ОМБр (видео)

В вечернем обращении 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский выделил 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Особо отмечу сегодня 92-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко, 80-ю бригаду наших десантников, 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Все они – все вместе с другими нашими воинами защищают Бахмут. Спасибо за силу», — сказал Президент.

Отметим, что в этом обращении Владимир Зеленский уделил особое внимание Харькову и Харьковской области. Так, он сообщил, что с начала года только по областному центру прилетело уже более сорока российских ракет.