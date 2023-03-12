«Спасибо за силу» — Зеленский поблагодарил харьковскую 92 ОМБр (видео)
Фото: пресс-служба ОП
В вечернем обращении 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский выделил 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.
«Особо отмечу сегодня 92-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко, 80-ю бригаду наших десантников, 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Все они – все вместе с другими нашими воинами защищают Бахмут. Спасибо за силу», — сказал Президент.
Отметим, что в этом обращении Владимир Зеленский уделил особое внимание Харькову и Харьковской области. Так, он сообщил, что с начала года только по областному центру прилетело уже более сорока российских ракет.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Спасибо за силу» — Зеленский поблагодарил харьковскую 92 ОМБр (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 07:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский выделил 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко".