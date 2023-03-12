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«Спасибо за силу» — Зеленский поблагодарил харьковскую 92 ОМБр (видео)

Общество 07:39   12.03.2023
Оксана Горун
«Спасибо за силу» — Зеленский поблагодарил харьковскую 92 ОМБр (видео) Фото: пресс-служба ОП

В вечернем обращении 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский выделил 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Особо отмечу сегодня 92-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко, 80-ю бригаду наших десантников, 5-ю отдельную штурмовую бригаду. Все они – все вместе с другими нашими воинами защищают Бахмут. Спасибо за силу», — сказал Президент.

Отметим, что в этом обращении Владимир Зеленский уделил особое внимание Харькову и Харьковской области. Так, он сообщил, что с начала года только по областному центру прилетело уже более сорока российских ракет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 07:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении 11 марта Президент Украины Владимир Зеленский выделил 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко".