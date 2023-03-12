“Дякую за силу” – Зеленський подякував харківській 92 ОМБр (відео)
У вечірньому зверненні 11 березня Президент України Володимир Зеленський виділив 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.
“Особливо відзначу сьогодні 92-у окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду наших десантників, 5-ту окрему штурмову бригаду. Усі вони – всі разом з іншими нашими воїнами захищають Бахмут. Дякую за силу”, – сказав Президент.
Зазначимо, що у цьому зверненні Володимир Зеленський приділив особливу увагу Харкову та Харківській області. Так, він повідомив, що з початку року тільки по обласному центру прилетіло вже понад сорок російських ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 07:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні 11 березня Президент України Володимир Зеленський виділив 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка".