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“Дякую за силу” – Зеленський подякував харківській 92 ОМБр (відео)

Політика 07:39   12.03.2023
Оксана Горун
“Дякую за силу” – Зеленський подякував харківській 92 ОМБр (відео)

У вечірньому зверненні 11 березня Президент України Володимир Зеленський виділив 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

“Особливо відзначу сьогодні 92-у окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду наших десантників, 5-ту окрему штурмову бригаду. Усі вони – всі разом з іншими нашими воїнами захищають Бахмут. Дякую за силу”, – сказав Президент.

Зазначимо, що у цьому зверненні Володимир Зеленський приділив особливу увагу Харкову та Харківській області. Так, він повідомив, що з початку року тільки по обласному центру прилетіло вже понад сорок російських ракет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні 11 березня Президент України Володимир Зеленський виділив 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка".