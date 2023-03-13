Синегубов: пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет

Под обстрелами врага в Харьковской области были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В частности, из артиллерии танков и минометов российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянск, Двуречная, Западное, Стрелечья, Великий Бурлук и другие. К счастью, среди гражданского населения пострадавших не было», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что враг пытался наступать в сторону Двуречной, но отступил с потерями.

Ранее в ГСЧС Харьковщины сообщили, что в регионе за сутки не зафиксированы пожары, причиной которых стали бы российские обстрелы.