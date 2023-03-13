Синегубов: пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет
Под обстрелами врага в Харьковской области были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В частности, из артиллерии танков и минометов российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянск, Двуречная, Западное, Стрелечья, Великий Бурлук и другие. К счастью, среди гражданского населения пострадавших не было», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что враг пытался наступать в сторону Двуречной, но отступил с потерями.
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Ранее в ГСЧС Харьковщины сообщили, что в регионе за сутки не зафиксированы пожары, причиной которых стали бы российские обстрелы.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами врага в Харьковской области были приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".