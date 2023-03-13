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Синєгубов: постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає

Події 08:44   13.03.2023
Оксана Горун
Синєгубов: постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає

Під обстрілами ворога на Харківщині були прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, з артилерії танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук та інші. На щастя, серед цивільного населення постраждалих не було“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що ворог намагався наступати в бік Дворічної, але відступив із втратами.

  • Читайте також: Спроби наступати на Дворічну та обстріли 12 сіл – ГШ про добу на Харківщині

    • Раніше в ДСНС Харківщини повідомили, що в регіоні за добу не зафіксовано пожеж, причиною яких стали б російські обстріли.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілами ворога на Харківщині були прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".