Синєгубов: постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає

Під обстрілами ворога на Харківщині були прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Зокрема, з артилерії танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук та інші. На щастя, серед цивільного населення постраждалих не було“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що ворог намагався наступати в бік Дворічної, але відступив із втратами.

Раніше в ДСНС Харківщини повідомили, що в регіоні за добу не зафіксовано пожеж, причиною яких стали б російські обстріли.