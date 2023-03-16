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Харьковчанин поджег внедорожник: огонь повредил еще и микроавтобус

Общество 17:10   16.03.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин поджег внедорожник: огонь повредил еще и микроавтобус Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержали преступника, который поджег Mitsubishi Pajero. Пострадавших в результате пожара нет.

По данным управления полиции в Харьковской области, 15 марта около 00:40 возле СТО по улице Автострадная набережная горел внедорожник Mitsubishi Pajero. Огонь также повредил соседний припаркованный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

По словам очевидцев, неизвестный облил автомобиль жидкостью и поджег. Полицейские опросили свидетелей и просмотрели видеозаписи с камер наблюдений.

Злоумышленником оказался 45-летний харьковчанин, временно проживающий в гаражном кооперативе. Во время обыска у мужчины обнаружили одежду и орудия совершения преступления.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – сообщили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 17:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали преступника, который поджег Mitsubishi Pajero. Пострадавших в результате пожара нет.".