Харьковчанин поджег внедорожник: огонь повредил еще и микроавтобус
В Харькове задержали преступника, который поджег Mitsubishi Pajero. Пострадавших в результате пожара нет.
По данным управления полиции в Харьковской области, 15 марта около 00:40 возле СТО по улице Автострадная набережная горел внедорожник Mitsubishi Pajero. Огонь также повредил соседний припаркованный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
По словам очевидцев, неизвестный облил автомобиль жидкостью и поджег. Полицейские опросили свидетелей и просмотрели видеозаписи с камер наблюдений.
Злоумышленником оказался 45-летний харьковчанин, временно проживающий в гаражном кооперативе. Во время обыска у мужчины обнаружили одежду и орудия совершения преступления.
«Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – сообщили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 17:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали преступника, который поджег Mitsubishi Pajero. Пострадавших в результате пожара нет.".