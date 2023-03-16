Харьковчанин поджег внедорожник: огонь повредил еще и микроавтобус

В Харькове задержали преступника, который поджег Mitsubishi Pajero. Пострадавших в результате пожара нет.

По данным управления полиции в Харьковской области, 15 марта около 00:40 возле СТО по улице Автострадная набережная горел внедорожник Mitsubishi Pajero. Огонь также повредил соседний припаркованный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

По словам очевидцев, неизвестный облил автомобиль жидкостью и поджег. Полицейские опросили свидетелей и просмотрели видеозаписи с камер наблюдений.

Злоумышленником оказался 45-летний харьковчанин, временно проживающий в гаражном кооперативе. Во время обыска у мужчины обнаружили одежду и орудия совершения преступления.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – сообщили в полиции.

Читайте также: За сутки на Харьковщине поймали 15 пьяных водителей