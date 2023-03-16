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Харків’янин підпалив позашляховик: вогонь пошкодив ще й мікроавтобус

Суспільство 17:10   16.03.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янин підпалив позашляховик: вогонь пошкодив ще й мікроавтобус Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові затримали злочинця, який підпалив Mitsubishi Pajero. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

За даними управління поліції в Харківській області, 15 березня близько 00:40 біля СТО на вулиці Автострадна набережна горів позашляховик Mitsubishi Pajero. Вогонь також пошкодив припаркований сусідній мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

За словами очевидців, невідомий облив автомобіль рідиною та підпалив. Правоохоронці опитали свідків та переглянули відеозаписи з камер спостережень.

Зловмисником виявився 45-річний харків’янин, який тимчасово проживає у гаражному кооперативі. Під час обшуку у чоловіка виявили одяг та знаряддя скоєння злочину.

«Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили у поліції.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 17:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали злочинця, який підпалив Mitsubishi Pajero. Постраждалих внаслідок пожежі немає.".