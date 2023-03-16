Харків’янин підпалив позашляховик: вогонь пошкодив ще й мікроавтобус
У Харкові затримали злочинця, який підпалив Mitsubishi Pajero. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
За даними управління поліції в Харківській області, 15 березня близько 00:40 біля СТО на вулиці Автострадна набережна горів позашляховик Mitsubishi Pajero. Вогонь також пошкодив припаркований сусідній мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
За словами очевидців, невідомий облив автомобіль рідиною та підпалив. Правоохоронці опитали свідків та переглянули відеозаписи з камер спостережень.
Зловмисником виявився 45-річний харків’янин, який тимчасово проживає у гаражному кооперативі. Під час обшуку у чоловіка виявили одяг та знаряддя скоєння злочину.
«Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 17:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали злочинця, який підпалив Mitsubishi Pajero. Постраждалих внаслідок пожежі немає.".