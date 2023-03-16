За добу на Харківщині упіймали 15 п’яних водіїв
Рекордсмен серед усіх, хто попався патрульним за добу, — водій, який їхав у Харкові вулицею Родючою. Drager зафіксував у нього в крові 2,58 проміле алкоголю.
“За минулу добу патрульні виявили 15 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Зокрема сьогодні вночі, на вулиці Родючій, патрульні зупинили авто за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.58 проміле алкоголю в крові“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
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На цього громадянина та інших водіїв, які сіли за кермо п’яними, склали адмінпротоколи.
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Ви читали новину: «За добу на Харківщині упіймали 15 п’яних водіїв»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рекордсмен серед усіх, хто попався патрульним за добу, — водій, який їхав у Харкові вулицею Родючою. Drager зафіксував у нього в крові 2,58 проміле алкоголю".