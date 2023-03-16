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За сутки на Харьковщине поймали 15 пьяных водителей

Происшествия 12:01   16.03.2023
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине поймали 15 пьяных водителей Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Рекордсмен среди всех, кто попался патрульным за сутки, — водитель, ехавший в Харькове по улице Родючей. Drager зафиксировал у него в крови 2.58 промилле алкоголя.

«За прошедшие сутки патрульные обнаружили 15 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. В частности, сегодня ночью, на улице Родючей, патрульные остановили авто за нарушение ПДД. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 2.58 промилле алкоголя в крови», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

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На этого гражданина и других водителей, которые сели за руль пьяными, составили админпротоколы.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рекордсмен среди всех, кто попался патрульным за сутки, — водитель, ехавший в Харькове по улице Родючей. Drager зафиксировал у него в крови 2.58 промилле алкоголя".