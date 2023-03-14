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ДТП на Харьковщине: спасатели дважды доставали людей из разбитых машин

Происшествия 08:28   14.03.2023
Оксана Горун
ДТП на Харьковщине: спасатели дважды доставали людей из разбитых машин

ДТП случились в Харькове и Ольшанах Солоницевской громады.

«Два раза спасатели проводили деблокирование пострадавших из изуродованных в результате ДТП автомобилей, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Автотранспортные аварии случились в Киевском районе Харькова, где столкнулись две легковушки, а также вблизи села Ольшаны Солоницевской громады, где легковушка вылетела с дороги и перевернулась».

По данным спасателей, в ДТП в Харькове пострадали четыре человека. В Ольшанах — один.

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«Спасатели деблокировали водителей обоих автомобилей», — уточнили в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случились в Харькове и Ольшанах Солоницевской громады".