ДТП на Харьковщине: спасатели дважды доставали людей из разбитых машин

ДТП случились в Харькове и Ольшанах Солоницевской громады.

«Два раза спасатели проводили деблокирование пострадавших из изуродованных в результате ДТП автомобилей, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Автотранспортные аварии случились в Киевском районе Харькова, где столкнулись две легковушки, а также вблизи села Ольшаны Солоницевской громады, где легковушка вылетела с дороги и перевернулась».

По данным спасателей, в ДТП в Харькове пострадали четыре человека. В Ольшанах — один.

«Спасатели деблокировали водителей обоих автомобилей», — уточнили в ГСЧС.