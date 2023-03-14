ДТП на Харьковщине: спасатели дважды доставали людей из разбитых машин
ДТП случились в Харькове и Ольшанах Солоницевской громады.
«Два раза спасатели проводили деблокирование пострадавших из изуродованных в результате ДТП автомобилей, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Автотранспортные аварии случились в Киевском районе Харькова, где столкнулись две легковушки, а также вблизи села Ольшаны Солоницевской громады, где легковушка вылетела с дороги и перевернулась».
По данным спасателей, в ДТП в Харькове пострадали четыре человека. В Ольшанах — один.
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«Спасатели деблокировали водителей обоих автомобилей», — уточнили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП случились в Харькове и Ольшанах Солоницевской громады".