ДТП на Харківщині: рятувальники двічі діставали людей із розбитих машин
ДТП сталися в Харкові та Вільшанах Солоницівської громади.
“Два рази рятувальники проводили деблокування постраждалих із понівечених внаслідок ДТП автомобілів, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. — Автотранспортні аварії трапились у Київському районі Харкова, де зіштовхнулись 2 легковики, а також поблизу села Вільшани Солоницівської громади, де легковик злетів з дороги і перекинувся”.
За даними рятувальників, у ДТП в Харкові постраждали четверо людей. У Вільшанах – одна.
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“Рятувальники деблокували водіїв обох автомобілів”, – уточнили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталися в Харкові та Вільшанах Солоницівської громади".