ДТП на Харківщині: рятувальники двічі діставали людей із розбитих машин

ДТП сталися в Харкові та Вільшанах Солоницівської громади.

“Два рази рятувальники проводили деблокування постраждалих із понівечених внаслідок ДТП автомобілів, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. — Автотранспортні аварії трапились у Київському районі Харкова, де зіштовхнулись 2 легковики, а також поблизу села Вільшани Солоницівської громади, де легковик злетів з дороги і перекинувся”.

За даними рятувальників, у ДТП в Харкові постраждали четверо людей. У Вільшанах – одна.

“Рятувальники деблокували водіїв обох автомобілів”, – уточнили у ДСНС.