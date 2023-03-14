Live
  • Вівторок 14.03.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

ДТП на Харківщині: рятувальники двічі діставали людей із розбитих машин

Події 08:28   14.03.2023
Оксана Горун
ДТП на Харківщині: рятувальники двічі діставали людей із розбитих машин

ДТП сталися в Харкові та Вільшанах Солоницівської громади.

“Два рази рятувальники проводили деблокування постраждалих із понівечених внаслідок ДТП автомобілів, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. — Автотранспортні аварії трапились у Київському районі Харкова, де зіштовхнулись 2 легковики, а також поблизу села Вільшани Солоницівської громади, де легковик злетів з дороги і перекинувся”.

За даними рятувальників, у ДТП в Харкові постраждали четверо людей. У Вільшанах – одна.

Читайте також: ДТП у Харкові: постраждали дві жінки (фото)

“Рятувальники деблокували водіїв обох автомобілів”, – уточнили у ДСНС.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

18:57
Біля дому чоловіка, який підірвався на міні, знайшли 70 “Пелюсток” – Синєгубов
12:00
На Харківщині чоловік підірвався на міні – ДСНС
11:18
ДТП у Харкові: постраждали дві жінки (фото)
09:02
У Харкові горіла п’ятиповерхівка: 40 осіб евакуювали, одна загинула (фото)
16:13
У Харкові бійці ДСНС врятували з палаючої дев’ятиповерхівки десятьох людей

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ДТП на Харківщині: рятувальники двічі діставали людей із розбитих машин»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталися в Харкові та Вільшанах Солоницівської громади".