ДТП у Харкові: постраждали дві жінки (фото)

У Салтівському районі Харкова сталася ДТП за участю BMW та Сhеvrоlеt. Одна з автівок перекинувся на дах.

“Поліція проводить перевірку за фактом зіткнення двох автомобілів у Салтівському районі Харкова 19-річний водій “BMW 335I” не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем “Chevrolet Aveo” під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок ДТП Сhеvrоlеt перекинувся на дах“, – відзначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

В аварії, що сталася на проспекті Героїв Харкова, постраждали дві пасажирки Chevrolet. Обидві – 63-річні жінки. Їх доправили до лікарні.