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ДТП у Харкові: постраждали дві жінки (фото)

Події 11:18   12.03.2023
Оксана Горун
ДТП у Харкові: постраждали дві жінки (фото)

У Салтівському районі Харкова сталася ДТП за участю BMW та Сhеvrоlеt. Одна з автівок перекинувся на дах.

“Поліція проводить перевірку за фактом зіткнення двох автомобілів у Салтівському районі Харкова 19-річний водій “BMW 335I” не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем “Chevrolet Aveo” під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок ДТП Сhеvrоlеt перекинувся на дах“, – відзначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

ДТП у Харкові: авто перекинулося на дах 2

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В аварії, що сталася на проспекті Героїв Харкова, постраждали дві пасажирки Chevrolet. Обидві – 63-річні жінки. Їх доправили до лікарні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова сталася ДТП за участю BMW та Сhеvrоlеt. Одна з автівок перекинувся на дах".