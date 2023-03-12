ДТП у Харкові: постраждали дві жінки (фото)
У Салтівському районі Харкова сталася ДТП за участю BMW та Сhеvrоlеt. Одна з автівок перекинувся на дах.
“Поліція проводить перевірку за фактом зіткнення двох автомобілів у Салтівському районі Харкова 19-річний водій “BMW 335I” не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем “Chevrolet Aveo” під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок ДТП Сhеvrоlеt перекинувся на дах“, – відзначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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В аварії, що сталася на проспекті Героїв Харкова, постраждали дві пасажирки Chevrolet. Обидві – 63-річні жінки. Їх доправили до лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 11:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова сталася ДТП за участю BMW та Сhеvrоlеt. Одна з автівок перекинувся на дах".