ДТП в Харькове: пострадали две женщины (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Салтовском районе Харькова случилось ДТП с участием BMW и Сhеvrоlеt. Одно из авто перевернулось на крышу.
«Полиция проводит проверку по факту столкновения двух автомобилей в Салтовском районе Харькова. 19-летний водитель BMW 335I не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП Сhеvrоlеt перевернулся на крышу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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В аварии, которая случилась на проспекте Героев Харькова, пострадали две пассажирки Chevrolet. Обе — 63-летние женщины. Их доставили в больницу.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова случилось ДТП с участием BMW и Сhеvrоlеt. Одно из авто перевернулось на крышу".