ДТП в Харькове: пострадали две женщины (фото)

В Салтовском районе Харькова случилось ДТП с участием BMW и Сhеvrоlеt. Одно из авто перевернулось на крышу.

«Полиция проводит проверку по факту столкновения двух автомобилей в Салтовском районе Харькова. 19-летний водитель BMW 335I не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП Сhеvrоlеt перевернулся на крышу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В аварии, которая случилась на проспекте Героев Харькова, пострадали две пассажирки Chevrolet. Обе — 63-летние женщины. Их доставили в больницу.