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ДТП в Харькове: пострадали две женщины (фото)

Происшествия 11:18   12.03.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: пострадали две женщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова случилось ДТП с участием BMW и Сhеvrоlеt. Одно из авто перевернулось на крышу.

«Полиция проводит проверку по факту столкновения двух автомобилей в Салтовском районе Харькова. 19-летний водитель BMW 335I не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП Сhеvrоlеt перевернулся на крышу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП в Харькове: авто перевернулось на крышу 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

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В аварии, которая случилась на проспекте Героев Харькова, пострадали две пассажирки Chevrolet. Обе — 63-летние женщины. Их доставили в больницу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова случилось ДТП с участием BMW и Сhеvrоlеt. Одно из авто перевернулось на крышу".