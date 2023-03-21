Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб
Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки сломать нашу оборону, пишет Генштаб. На Харьковщине враг совершил артобстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крохмальное и Берестовое.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук.
Существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. ".