Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки сломать нашу оборону, пишет Генштаб. На Харьковщине враг совершил артобстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крохмальное и Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук.

Существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.