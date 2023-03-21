Live
  • Вторник 21.03.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:20   21.03.2023
Елена Нагорная
Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. 

На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки сломать нашу оборону, пишет Генштаб. На Харьковщине враг совершил артобстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крохмальное и Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук.

Существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.

Читайте также: Враг обстрелял не менее 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:07
За фейерверк в честь любимой на Салтовке харьковчанин может сесть в тюрьму
17:44
Автобус между Харьковом и Дергачами будет курсировать чаще. График
17:10
На пр. Героев Харькова водитель не уступил другому и уехал в больницу (фото)
17:03
Харьковчанин обокрал восемь квартир на Салтовке
14:30
Называл «спасителями»: в Харькове будут судить поклонника «русского мира»

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, а также вела безуспешные наступательные действия в районе села Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. ".