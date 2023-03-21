Армія РФ знову намагалась атакувати в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, а також вела безуспішні наступальні дії в районі села Масютівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби зламати нашу оборону, пише Генштаб. На Харківщині ворог здійснив артобстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Протягом доби ворог обстріляв райони населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Великий Бурлук.

Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України.