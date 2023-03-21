Автобус между Харьковом и Дергачами будет курсировать чаще. График
Новый график автобусного маршрута Дергачи («Пески») — Харьков (ст. м. «Победа») вводится с 22 марта.
Об этом сообщает в Telegram глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«С каждой неделей население нашего города растет, что приводит к необходимости улучшения автобусного сообщения с областным центром», — пишет Задоренко.
По его словам, Дергачевский горсовет получил обращение от местных жителей с просьбой увеличить количество автобусных рейсов в Харьков и сократить интервалы движения.
«Городским советом были инициированы переговоры с руководством перевозчика ООО «ФРЕГАТ-К+», которые увенчались успехом», — говорится в публикации.
Напомним, что автобусное сообщение между Харьковом и Дергачами было восстановлено в конце июня прошлого года.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график автобусного маршрута Дергачи («Пески») — Харьков (ст. м. «Победа») вводится с 22 марта.".