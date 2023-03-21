Автобус між Харковом і Дергачами курсуватиме частіше. Графік

Новий графік автобусного маршруту Дергачі (“Піски”) – Харків (ст. м. “Перемога”) вводиться з 22 березня.

Про це повідомляє в Telegram голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“З кожним тижнем населення нашого міста зростає, що призводить до необхідності покращення автобусного сполучення з обласним центром”, – пише Задоренко.

За його словами, Дергачівська міськрада отримала звернення від мешканців із проханням збільшити кількість автобусних рейсів до Харкова та скоротити інтервали руху.

“Міською радою були ініційовані перемовини з керівництвом перевізника ТОВ «ФРЕГАТ-К+», які увінчались успіхом”, — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що автобусне сполучення між Харковом та Дергачами було відновлено наприкінці червня минулого року.