Автобус між Харковом і Дергачами курсуватиме частіше. Графік
Новий графік автобусного маршруту Дергачі (“Піски”) – Харків (ст. м. “Перемога”) вводиться з 22 березня.
Про це повідомляє в Telegram голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“З кожним тижнем населення нашого міста зростає, що призводить до необхідності покращення автобусного сполучення з обласним центром”, – пише Задоренко.
За його словами, Дергачівська міськрада отримала звернення від мешканців із проханням збільшити кількість автобусних рейсів до Харкова та скоротити інтервали руху.
“Міською радою були ініційовані перемовини з керівництвом перевізника ТОВ «ФРЕГАТ-К+», які увінчались успіхом”, — йдеться в публікації.
Нагадаємо, що автобусне сполучення між Харковом та Дергачами було відновлено наприкінці червня минулого року.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 17:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік автобусного маршруту Дергачі (“Піски”) – Харків (ст. м. “Перемога”) вводиться з 22 березня.".