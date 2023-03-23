Ляшко на Харьковщине сообщил, сколько медоборудования получили больницы
В больницы Харьковской области за время войны передавали кислородные станции, КТ-аппараты и ангиограф.
«С начала полномасштабной войны больницы Харьковской области получили 13 кислородных станций, ангиограф, 3 рентгеновских аппарата и другое оборудование, необходимое для спасения жизни и здоровья украинцев», — проинформировала пресс-служба Минздрава со ссылкой на министра Виктора Ляшко.
Также, по данным МОЗ, медучреждения Харьковской области получили 13 КТ-аппаратов, на которых уже провели более 10 тысяч исследований для пациентов.
Министр Ляшко во время визита в Харьковскую область побывал в нескольких прифронтовых больницах на юге. Об этом он сам сообщил в facebook.
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«Одна из наших ключевых задач — системно обеспечивать и усиливать больницы необходимым оборудованием, особенно приближенные к зонам проведения боевых действий. Ведь они первыми берут на себя основной поток пострадавших в результате войны, оказывают медицинскую помощь и оперативно реагируют на вызовы, спровоцированные полномасштабным вторжением россии», — написал Ляшко.
Значительную часть оборудования, которым пополняют больницы, приобрели благодаря совместным с Всемирным банком и Глобальным фондом проектам Минздрава. А также закупили за счет средств фонда UNITED24 и получили в рамках гуманитарной помощи.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 09:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больницы Харьковской области за время войны передавали кислородные станции, КТ-аппараты и ангиограф".