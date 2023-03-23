Ляшко на Харківщині повідомив, скільки медобладнання отримали лікарні

До лікарень Харківської області за час війни передавали кисневі станції, КТ-апарати та ангіограф.

“З початку повномасштабної війни лікарні Харківської області отримали 13 кисневих станцій, ангіограф, 3 рентгенівські апарати та інше обладнання, необхідне для порятунку життя та здоров’я українців”, – поінформувала пресслужба МОЗ з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

Також, за даними МОЗ, медустанови Харківської області отримали 13 КТ-апаратів, на яких уже провели понад 10 тисяч досліджень для пацієнтів.

Міністр Ляшко під час візиту до Харківської області побував у кількох прифронтових лікарнях на півдні. Про це він сам повідомив у фейсбуці.

“Одне з наших ключових завдань — системно забезпечувати та підсилювати лікарні необхідним обладнанням, особливо ті, що є наближеними до зон проведення бойових дій. Адже вони першими беруть на себе основний потік постраждалих внаслідок війни, надають медичну допомогу та оперативно реагують на виклики, спровоковані повномасштабним вторгненням росії”, – написав Ляшко.

Значну частину обладнання, яким поповнюють лікарні, придбали завдяки спільним зі Світовим банком та Глобальним фондом проєктам МОЗ. А також закупили коштом коштів фонду UNITED24 та отримали в рамках гуманітарної допомоги.