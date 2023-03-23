Перед последней тревогой на севере Харьковщины сбивали ракету С-300 — СМИ
Обстрел села Морозова Долина, фото — «Заря»
В поселке Золочев Харьковской области перед объявлением воздушной тревоги в 19:16 был слышен мощный звук оружия. Это работала ПВО, которая пыталась сбить вражескую ракету С-300.
Об этом сообщает в Telegram издание Золочевской громады «Заря». Удалось ли сбить ракету — СМИ не уточняет.
Также, по данным издания, сегодня российские захватчики обстреляли из артиллерии приграничное село Морозова Долина, в результате чего были значительно повреждены два частных дома. В населенном пункте живут 23 человека — половина от довоенного количества.
Фото: «Заря»
Около 17:00 был минометный обстрел села Басово. Всего было семь ударов, повреждены постройки фермерского хозяйства.
В обоих населенных пунктах обошлось без пострадавших, но пропало электричество.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 20:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Золочев Харьковской области перед объявлением воздушной тревоги в 19:16 был слышен мощный звук оружия. Это работала ПВО, которая пыталась сбить вражескую ракету С-300.".