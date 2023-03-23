Перед последней тревогой на севере Харьковщины сбивали ракету С-300 — СМИ

В поселке Золочев Харьковской области перед объявлением воздушной тревоги в 19:16 был слышен мощный звук оружия. Это работала ПВО, которая пыталась сбить вражескую ракету С-300.

Об этом сообщает в Telegram издание Золочевской громады «Заря». Удалось ли сбить ракету — СМИ не уточняет.

Также, по данным издания, сегодня российские захватчики обстреляли из артиллерии приграничное село Морозова Долина, в результате чего были значительно повреждены два частных дома. В населенном пункте живут 23 человека — половина от довоенного количества.



Фото: «Заря»

Около 17:00 был минометный обстрел села Басово. Всего было семь ударов, повреждены постройки фермерского хозяйства.

В обоих населенных пунктах обошлось без пострадавших, но пропало электричество.