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Перед последней тревогой на севере Харьковщины сбивали ракету С-300 — СМИ

Происшествия 20:18   23.03.2023
Елена Нагорная
Перед последней тревогой на севере Харьковщины сбивали ракету С-300 — СМИ Обстрел села Морозова Долина, фото — «Заря»

В поселке Золочев Харьковской области перед объявлением воздушной тревоги в 19:16 был слышен мощный звук оружия. Это работала ПВО, которая пыталась сбить вражескую ракету С-300.

Об этом сообщает в Telegram издание Золочевской громады «Заря». Удалось ли сбить ракету — СМИ не уточняет.

Также, по данным издания, сегодня российские захватчики обстреляли из артиллерии приграничное село Морозова Долина, в результате чего были значительно повреждены два частных дома. В населенном пункте живут 23 человека — половина от довоенного количества.


Фото: «Заря»

Около 17:00 был минометный обстрел села Басово. Всего было семь ударов, повреждены постройки фермерского хозяйства.

В обоих населенных пунктах обошлось без пострадавших, но пропало электричество.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 20:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Золочев Харьковской области перед объявлением воздушной тревоги в 19:16 был слышен мощный звук оружия. Это работала ПВО, которая пыталась сбить вражескую ракету С-300.".