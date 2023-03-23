Перед останньою тривогою на півночі Харківщини збивали ракету С-300 – ЗМІ

У селищі Золочів Харківської області перед оголошенням повітряної тривоги о 19:16 було чутно потужний звук зброї. Це працювала ППО, яка намагалася збити ворожу ракету С-300.

Про це повідомляє в Telegram видання Золочівської громади “Зоря”. Чи вдалося збити ракету – ЗМІ не уточнює.

Також, за даними видання, сьогодні російські загарбники обстріляли з артилерії прикордонне село Морозова Долина, внаслідок чого було значно пошкоджено два приватні будинки. У населеному пункті мешкають 23 особи – половина від довоєнної кількості.



Фото: “Зоря”

Близько 17:00 був мінометний обстріл села Басове. Загалом було сім ударів, пошкоджені споруди фермерського господарства.

В обох населених пунктах обійшлося без постраждалих, але зникла електрика.