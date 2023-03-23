Перед останньою тривогою на півночі Харківщини збивали ракету С-300 – ЗМІ
У селищі Золочів Харківської області перед оголошенням повітряної тривоги о 19:16 було чутно потужний звук зброї. Це працювала ППО, яка намагалася збити ворожу ракету С-300.
Про це повідомляє в Telegram видання Золочівської громади “Зоря”. Чи вдалося збити ракету – ЗМІ не уточнює.
Також, за даними видання, сьогодні російські загарбники обстріляли з артилерії прикордонне село Морозова Долина, внаслідок чого було значно пошкоджено два приватні будинки. У населеному пункті мешкають 23 особи – половина від довоєнної кількості.
Фото: “Зоря”
Близько 17:00 був мінометний обстріл села Басове. Загалом було сім ударів, пошкоджені споруди фермерського господарства.
В обох населених пунктах обійшлося без постраждалих, але зникла електрика.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 20:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Золочів Харківської області перед оголошенням повітряної тривоги о 19:16 було чутно потужний звук зброї. Це працювала ППО, яка намагалася збити ворожу ракету С-300.".