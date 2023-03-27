«Харьковщина нуждается в тяжелой технике для разминирования» — ГСЧС

Спасатели Харьковщины отмечают, что регион нуждается в тяжелой технике для разминирования. По меньшей мере нужно семь единиц.

«Это разная тяжелая техника, способная работать на сельскохозяйственных угодьях. А именно там, где не сможет пройти сапер с миноискателями. Это автомобили «BOZENA» и такие виды, как «Amtrack», а также «ИМР», — сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Сейчас работает одна машина для разминирования в Изюмском районе. Это автомобиль «ИМР», рассказали в облуправлении ГСЧС.

Всего в области работают 22 пиротехнические группы, рассказал Василенко.

«Сегодня прибыло еще три группы. Всего должно работать 26 пиротехнических групп по разминированию Харьковщины. Это пиротехнические группы именно из состава ГСЧС. Еще на территории Харьковщины работают пиротехнические подразделения и саперы из других организаций и формирований», – добавил Евгений Василенко.